مقدمة 1-هبوط أرباح موبايلي 71% في الربع/3 وتعديل القوائم بعد خطأ محاسبي

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الرياض 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر شركة اتصالات في السعودية هبوطا نسبته 71.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وخلص تقرير أعدته لجنة لمراجعة القوائم المالية والمحاسب القانوني الخارجي إلى أن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بإيرادات أحد البرامج الترويجية وعليه تقرر تعديل القوائم المالية الموحدة لعام 2013 وإدخال أثر التعديل على فترات المقارنة في 2013 والربعين الأول والثاني من 2014.

وقالت الشركة الشقيقة لاتصالات الإماراتية في بيان إلى البورصة اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 472 مليار ريـال (125.9 مليون دولار) مقارنة مع 1.63 مليار قبل عام.

كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق موبايلي ربحا قدره 1.667 مليار ريـال في المتوسط في الربع الثالث.

وقال البيان إن هبوط الأرباح يرجع في الأساس إلى "وجود إيراد وربح غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الربع المماثل من العام السابق بالاضافة الى الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الإستهلاكات في الربع الحالي."

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الثالث 15 بالمئة إلى 4.16 مليار ريـال من 4.88 مليار قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي الربح 41.2 بالمئة إلى 2.5 مليار ريـال من 4.2 مليار في الفترة المقابلة من 2013.