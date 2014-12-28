مجموعة سامبا السعودية تقترح توزيعات نقدية 0.7 ريال للسهم في النصف/2

دبي 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة سامبا المالية السعودية في بيان على موقع البورصة اليوم الأحد إن مجلس إدارتها رفع توصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال (18.7 سنت أمريكي) عن النصف الثاني لعام 2014.