مجموعة سامبا السعودية تقترح توزيعات نقدية 0.7 ريال للسهم في النصف/2
دبي 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجموعة سامبا المالية السعودية في بيان على موقع البورصة اليوم الأحد إن مجلس إدارتها رفع توصية للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.7 ريال (18.7 سنت أمريكي) عن النصف الثاني لعام 2014.
والتوزيع المقترح أعلى قليلا من التوزيعات التي دفعها البنك في الفترة المقابلة من 2013 والتي بلغت 0.64 ريال وذلك وفقا لبيانات تومسون رويترز.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)
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