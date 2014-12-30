بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2014

الرياض 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع 0.35 ريال للسهم.