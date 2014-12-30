مقدمة 1-بنك الرياض السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2014
(لمقارنة التوزيعات بالنصف الثاني من 2013)
الرياض 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع 0.35 ريال للسهم.
وتقل تلك التوزيعات بشكل كبير عن 0.80 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف الثاني من 2013.
وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقا.
كان البنك سجل نموا نسبته 7.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات. (الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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