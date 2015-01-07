صافي ربح اكسترا السعودية يهبط 85.6% في الربع/4

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبط صافي ربح الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية 85.6 بالمئة في الربع الأخير من 2014 بفعل تراجع المبيعات وتجنيب مخصصات لتغطية زيادة المخزون.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 8.4 مليون ريـال (2.2 مليون دولار) مقابل 58.4 مليون قبل عام.

وتعمل اكسترا التي بدأت نشاطها في السوق السعودية عام 2003 بقطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وفي 2014 بأكمله بلغ صافي ربح الشركة 121.1 مليون ريـال بانخفاض 27.6 بالمئة عن 167.3 مليون قبل عام.

وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى "انخفاض في مبيعات مهرجان التخفيضات بقيمة 150 مليون ريـال مما أثر سلبا على نتائج الربع الرابع بانخفاض 27 مليون ريـال في إجمالي الأرباح بالمقارنة مع المستهدف لعام 2014."

وأضافت أن نزول الأربح يرجع أيضا إلى "تكوين مخصصات إضافية بمبلغ 14 مليون ريـال إثر ارتفاع أرصدة المخزون عن المستهدف وخاصة السلع متغيرة الأسعار مثل الجوالات وأجهزة الحاسب الآلي ... وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والأجور عن الربع المماثل من العام السابق."

ووفقا للبيان بلغت المبيعات التقديرية للربع الرابع 1.1 مليار ريـال مقابل 914 مليونا قبل عام بزيادة 19.1 بالمئة.

وزادت مبيعات العام بأكمله 8.9 بالمئة إلى 3.68 مليار ريـال من 3.38 مليار قبل عام.