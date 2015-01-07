مقدمة 1-نمو المبيعات يرفع صافي ربح جرير السعودية 25.5% في الربع‭/‬4

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الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح شركة جرير للتسويق أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودي 25.5 بالمئة في الربع الأخير من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 200.8 مليون ريال (53.5 مليون دولار) مقابل 160 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 183.1 مليون ريال في الربع الرابع.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن نمو الأرباح يرجع إلى "ارتفاع مبيعات جميع الأقسام وزيادة عدد الفروع من 32 إلى 36 فرعا مع زيادة الإيرادات الأخرى."

وبلغت المبيعات التقديرية للربع الرابع 1.58 مليار ريال مقابل 1.32 مليار قبل عام بزيادة 20 بالمئة.

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي الربح 13.3 بالمئة إلى 740.4 مليون ريال من 653.3 مليون في 2013.

وبلغت مبيعات عام 2014 بأكمله 5.7 مليار ريال بزيادة 8.7 بالمئة عن 5.2 مليار في 2013.