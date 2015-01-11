لمحة-سهم بنك البلاد يقفز 6% بعد التوصية بتوزيعات نقدية وأسهم مجانية
0841 جمت -
* سهم بنك البلاد أصغر البنوك السعودية يقفز ستة بالمئة صباحا مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر.
* مجلس إدارة البنك أوصى يوم الخميس بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ الإدراج بواقع 0.5 ريال للسهم عن 2014.
* مجلس إدارة البنك أوصى بزيادة رأس المال 25 بالمئة إلى خمسة مليارات ريال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم قائمة.
* المؤشر السعودي يرتفع 0.34 بالمئة إلى 8313 نقطة.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.