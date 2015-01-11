لمحة-سهم بنك البلاد يقفز 6% بعد التوصية بتوزيعات نقدية وأسهم مجانية

* سهم بنك البلاد أصغر البنوك السعودية يقفز ستة بالمئة صباحا مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر.

* مجلس إدارة البنك أوصى يوم الخميس بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ الإدراج بواقع 0.5 ريال للسهم عن 2014.