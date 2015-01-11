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صافي ربح السعودي الهولندي يقفز 33% في الربع‭/‬4

Sun Jan 11, 2015 12:54pm GMT
 
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الرياض 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 33 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 461.88 مليون ريال (123.2 مليون دولار) مقابل 347.3 مليون قبل عام بزيادة 32.99 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 433.03 مليون ريال في الربع الأخير من 2014.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 