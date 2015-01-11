مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك الرياض 3% في الربع‭/‬4

(لإضافة تفاصيل وخلفية وتعليق رئيس مجلس إدارة البنك)

الرياض 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته ثلاثة بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.06 مليار ريال (282.7 مليون دولار) مقابل 1.03 مليار قبل عام بزيادة 2.91 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.028 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات."

وبحسب البيان زاد إجمالي ربح الربع الرابع 11.14 بالمئة إلى 1.995 مليار ريال من 1.795 مليار قبل عام.

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي الربح 10.26 بالمئة إلى 4.352 مليار ريال من 3.947 مليار في 2013 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات 13.3 بالمئة إلى 8.012 مليار ريال.

وفي بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني قال راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة "أنشطة البنك المصرفية الرئيسة حققت نموا مستمرا...قوة المركز المالي للبنك تتمثل في متانة وجودة أصوله وتنوعها مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ثابتة ومتواصلة."