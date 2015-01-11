مقدمة 1-صافي ربح السعودي الهولندي يقفز 33% في الربع‭/‬4

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الرياض 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 33 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 461.88 مليون ريال (123.2 مليون دولار) مقابل 347.3 مليون قبل عام بزيادة 32.99 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 433.03 مليون ريال في الربع الأخير من 2014.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الارتفاع في دخل العمليات."

وبلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 805.09 مليون ريال مقابل 671.09 مليون قبل عام بزيادة 19.97 بالمئة.

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي ربح البنك 21.3 بالمئة إلى 1.82 مليار ريال من 1.5 مليار في 2013.

وبلغت قيمته محفظة القروض والسلف 65.1 مليار ريال في 2014 بزيادة 22.4 بالمئة عن 53.2 مليار سجلها البنك في 2013.

كان البنك قال في ديسمبر كانون الأول إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 476.28 مليون ريال أرباحا نقدية عن عام 2014 بواقع ريال للسهم الواحد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)