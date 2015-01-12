مقدمة 1-صافي ربح السعودي الفرنسي يقفز 210.6% في الربع‭/‬4

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة قفزة 210.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الإثنين إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 851 مليون ريال (226.9 مليون دولار) مقابل 274 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 780.47 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات."

وزاد إجمالي ربح العمليات في الربع الرابع 10.85 بالمئة إلى 1.4 مليار ريال من 1.28 مليار قبل عام.

وفي عام 2014 بأكمله قفز صافي ربح البنك 46.13 بالمئة إلى 3.516 مليار ريال من 2.406 مليار في 2013.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 4.7 بالمئة في 2014 إلى 116.5 مليار ريال من 111.3 مليار في 2013.

وفي وقت سابق من الشهر قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 602.7 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع 0.5 ريال للسهم.