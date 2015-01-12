مقدمة 1-تراجع أرباح سافكو السعودية في الربع‭/‬4 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الاثنين تراجعا نسبته نحو ثلاثة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بفعل انخفاض كمية المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت 779 مليون ريـال (207.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 802 مليون ريال قبل عام بانخفاض 2.87بالمئة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح سافكو 892.62 مليون ريـال في المتوسط في الربع الرابع.

وعزت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى "انخفاض الكميات المباعة للأمونيا وانخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركة الزميلة ابن البيطار".

وأضافت أن ارتفاع أسعار بيع المنتجات قلل من أثر الانخفاض.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.

وخلال عام 2014 بأكمله ارتفاع صافي ربح الشركة 0.4 بالمئة إلى 3.174 مليار ريال من 3.161 مليار في 2013 بفضل ارتفاع الكميات المباعة لمنتجاتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 999.9 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع ثلاثة ريالات للسهم.

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 25 بالمئة إلى 4.2 مليار ريال من 3.3 مليار لمواكبة النمو والتوسع وذلك عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة اسهم.