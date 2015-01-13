صافي ربح بنك سامبا السعودي يقفز 22.5% متجاوزا التوقعات
الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 22.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.
وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.232 مليار ريـال (328.5 مليون دولار) مقابل 1.006 مليار قبل عام بزيادة 22.47 بالمئة.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1085.33 مليار ريـال في الربع الرابع.
وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."
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