مقدمة 1-صافي ربح بنك سامبا السعودي يقفز 22.5% متجاوزا التوقعات

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الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 22.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.232 مليار ريـال (328.5 مليون دولار) مقابل 1.006 مليار قبل عام بزيادة 22.47 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1085.33 مليار ريـال في الربع الرابع.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي ربح البنك 11.11 بالمئة إلى 5.011 مليار ريال من 4.510 مليار في 2013.

وزاد إجمالي دخل العمليات 13.4 بالمئة في الربع الرابع إلى 1.8 مليار ريـال من 1.6 مليار قبل عام في حين سجل نموا نسبته 5.6 بالمئة في 2014 بأكمله.

وقفزت قيمة محفظة القروض والسلف 9.4 بالمئة إلى 124.1 مليار ريـال بنهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 113.4 مليار مع بنهاية 2013 .