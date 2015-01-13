نمو أرباح بنك الجزيرة السعودي 32.7% في الربع/4

الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت أرباح بنك الجزيرة السعودي 32.7 بالمئة في الربع الأخير من 2014 بفضل نمو الأنشطة الرئيسية وارتفاع دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 199 مليون ريـال (53.06 مليون دولار) مقارنة مع 150 مليونا قبل عام.

وارتفع إجمالي ربح العمليات في الربع الرابع 17.02 بالمئة إلى 557 مليون ريـال من 476 مليونا قبل عام.

لكن صافي أرباح البنك تراجع 12.14 بالمئة في 2014 بأكمله ليصل إلى 572 مليون ريـال مقارنة مع 651 مليونا في 2013 وذلك بفعل ارتفاع مصاريف العمليات.

وبنهاية 2014 زادت قيمة محفظة القروض والسلف 17.9 بالمئة إلى 41.24 مليار ريـال من 34.99 مليار بنهاية 2013.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريـال.