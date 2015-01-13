صافي ربح البنك السعودي للاستثمار يقفز 14.7% في الربع/4

الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق البنك السعودي للاستثمار قفزة 14.75 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 ليصل إلى 375 مليون ريـال (100 مليون دولار) بدعم من نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح في الربع الرابع من 2013 بلغ 326.8 مليون ريـال.

وزاد صافي ربح العمليات 31.72 بالمئة في الربع الرابع إلى 647 مليون ريـال من 491.2 مليون قبل عام.

وفي 2014 بأكمله زاد صافي الربح 11.6 بالمئة إلى 1.44 مليار ريـال من 1.28 مليار قبل عام.

تأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريـال. ومن كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.