تراجع طفيف لأرباح بنك ساب السعودي في الربع‭/‬4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية تراجعا طفيفا نسبته 0.63 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بفعل زيادة مصاريف العمليات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 969.35 مليون ريال (258.5 مليون دولار) مقابل 975.51 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.04 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات."

وخلال عام 2014 بأكمله قفز صافي ربح البنك 13.04 بالمئة إلى 4.3 مليار ريال من 3.8 مليار في 2013 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

ونمت محفظة القروض والسلف 8.6 بالمئة بنهاية 2014 إلى 115.2 مليار ريال من 106.11 مليار في 2013.

وتستفيد البنوك السعودية من زيادة الطلب على الإقراض - لاسيما في القطاع الخاص - بدعم من مناخ الأعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.

وارتفع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.6 بالمئة على أساس سنوي بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)