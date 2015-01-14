أرباح الأسمنت السعودية ترتفع نحو 9% في الربع‭/‬4 متجاوزة التوقعات

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج للأسمنت في المملكة نموا قاربت نسبته تسعة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من زيادة المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 269 مليون ريال (71.7 مليون دولار) مقابل 247 مليونا قبل عام بزيادة 8.9 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 259.82 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات الاسمنت نتيجة لتحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح شركات زميلة وانخفاض مصاريف الزكاة."

ولم يذكر البيان قيمة أو حجم مبيعات الربع الرابع.

وخلال عام 2014 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة 4.4 بالمئة إلى 1.075 مليار ريال من 1.124 مليار في 2013 بفعل انخفاض المبيعات وزيادة مصاريف البيع والتوزيع.

يبلغ رأسمال الأسمنت السعودية 1.53 مليار ريال موزعا على 153 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)