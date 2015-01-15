صافي ربح حلواني إخوان السعودية يرتفع 4.9% في الربع‭/‬4

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت حلواني إخوان السعودية للصناعات الغذائية نموا نسبته 4.9 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بفضل زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الخميس بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 23.6 مليون ريـال (6.3 مليون دولار) مقابل 22.5 مليون قبل عام.

وعزت نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات 9.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 246 مليون ريـال في الربع الرابع.

لكن صافي ربح 2014 بأكمله انخفض 1.8 بالمئة إلى 90.8 مليون ريـال من 92.5 مليون في 2013 بسبب ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة ضريبة الدخل في مصر.

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 285.7 مليون ريـال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.