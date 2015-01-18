انخفاض صافي ربح سابك 29% في الربع/4 بسبب أسعار النفط

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الاخير هبط 29 بالمئة.

وجاءت الأرباح الفصلية دون توقعات المحللين بفارق كبير.

وأوردت أكبر شركة مدرجة في الخليج في بيان للبورصة أنها حققت أرباحا قدرها 4.36 مليار ريال (1.16 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 6.16 مليار قبل عام.

وعزت سابك التي تمتلك الدولة 70 بالمئة منها تراجع الأرباح إلى انخفاض متوسط سعر المنتجات التي تبيعها ولكن هبوط أسعار اللقيم عوض ذلك جزئيا.

وجاءت الأرباح أقل من متوسط توقعات سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز وبلغت 5.50 مليار ريال.

وأوضح البيان أن صافي ربح الشركة في عام 2014 باكمله بلغ 23.43 مليار ريال مقابل 25.28 مليار في 2013.