رئيس سابك السعودية: سنلتزم بخطتنا الاستراتيجية وآفاق 2015 تتوقف على أسعار النفط

من مروة رشاد

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن سابك ستلتزم بخطتها الاستراتيجية في عام 2015 وستركز على الاستثمار في الصين وامريكا الشمالية والسعودية.

لكن الماضي قال في مؤتمر صحفي إن آفاق عام 2015 لا يمكن التكهن بها وتتوقف على أسعار النفط.

وردا على سؤال عن مشروعي توسعة لشركة حديد التابعة لسابك تعكف الشركة على دراسة الجدوى لهما حاليا قال الماضي "أسعار الصلب تنخفض ... لذا فان أي شركة ستفكر مرتين قبل التوسع."

وقالت سابك إن مبيعاتها في الربع الأخير من عام 2014 بلغت 43.4 مليار ريال (11.6 مليار دولار) بانخفاض عشرة بالمئة عن 48.4 مليار ريال قبل عام.

وأعلنت سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد أن صافي ربح الربع الاخير هبط 29 بالمئة.