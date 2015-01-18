Sun 25 Dec 2016 | 9:14 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح الخضري السعودية تقفز 439% في الربع/4

Sun Jan 18, 2015 7:01am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت أرباح شركة أبناء عبد المحسن الخضري السعودية 439 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي لتصل إلى 45.64 مليون ريال (12.17 مليون دولار) مقابل 8.47 مليون ريال قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية أن أرباحها بلغت 101.17 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 64.32 مليون ريال في سنة 2013.

(الدولار = 3.751 ريال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 