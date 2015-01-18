مقدمة 2-انخفاض صافي ربح سابك 29% في الربع/4 بسبب أسعار النفط

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من مروة رشاد وريم شمس الدين

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي هبط 29 بالمئة وهو ما جاء دون توقعات المحللين بفارق كبير بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.

وأبلغ محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة الصحفيين أن توقعات 2015 تتوقف على أسعار النفط وأنه مازال من الصعب التكهن بها لكن الشركة تواجه تحديات أوائل العام الحالي.

وقال "معروف الجواب للربع الأول إلا إذا وقعت معجزة.

"لو كان العرض والطلب في أفضل حال حتى مع نزول أسعار النفط ما كانت أضرت بنا ... من الصعب التكهن بمستوى الأسعار."

وهوى سعر الخام الأمريكي الخفيف 38.09 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوردت أكبر شركة مدرجة في الخليج في بيان للبورصة أنها حققت أرباحا قدرها 4.36 مليار ريـال (1.16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 6.16 مليار قبل عام في حين تراجعت المبيعات عشرة بالمئة إلى 43.4 مليار ريـال على مدار السنة.