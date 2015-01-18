سهم سابك السعودية يفتح على هبوط بعد نتائج دون التوقعات ثم يرتد صاعدا

0807 جمت - ارتد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مرتفعا 2.4 بالمئة إلى 80.25 ريال في بداية تداولات اليوم الأحد بعد هبوطه بنحو واحد بالمئة عند الفتح.

وأعلنت الشركة اليوم هبوط أرباحها الفصلية 29 بالمئة في الربع الرابع من 2014 إلى 4.36 مليار ريـال (1.16 مليار دولار) بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أرباحا قدرها 5.50 مليار ريـال.

وارتفع المؤشر السعودي 0.26 بالمئة إلى 8480 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.28 في المئة وقطاع البنوك 0.25 في المئة.

وقفز سهم الخضري 5.7 في المئة إلى 30.8 ريال بعد تحقيق قفزة في الأرباح بلغت 439 بالمئة في الربع الأخير من 2014.

وصعدت أسهم بنك الرياض 0.47 في المئة والإنماء واحدا في المئة وكيمانول 0.3 في المئة واللجين 1.1 في المئة والتصنيع 1.2 في المئة وموبايلي 2.5 في المئة.

وهبطت أسهم كيان 0.4 في المئة بعد الاعلان عن تحقيق أرباح قدرها 11.8 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 3.42 مليون قبل عام.