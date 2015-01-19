صافي ربح الاتصالات السعودية ينخفض 32.6% في الربع/4 مخالفا التوقعات
الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية - اليوم الاثنين انخفاض صافي ربح الربع الأخير من 2014 بنسبة 32.6 بالمئة بفعل ارتفاع مصروفات التشغيل وتكبد خسائر غير متكررة لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.
وحققت الشركة التي تتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية ربحا صافيا قيمته 2.44 مليار ريال (650.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 3.62 مليار قبل عام.
وبلغ متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز للأرباح الصافية للشركة 3.32 مليار ريال. وتملك الشركة حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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