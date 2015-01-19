مقدمة 1-صافي ربح الاتصالات السعودية ينخفض 32.6% في الربع‭/‬4 مخالفا التوقعات

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الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية - أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية - اليوم الاثنين انخفاض صافي ربح الربع الأخير من عام 2014 بنسبة 32.6 بالمئة بفعل ارتفاع مصروفات التشغيل وتكبد خسائر غير متكررة لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وحققت الشركة التي تتنافس محليا مع اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية ربحا صافيا قيمته 2.44 مليار ريال (650.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 من ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 3.62 مليار قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز للأرباح الصافية للشركة 3.32 مليار ريال. وتملك الشركة حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 776 مليون ريال أي ما يعادل 19% على اساس سنوي بفعل تجنيب مخصصات هبوط استثمارات بقيمة 399 مليون ريال وارتفاع مصروفات الاستهلاك والإطفاء بقيمة 164 مليون ريال والمصروفات العمومية والإدارية بقيمة 161 مليون ريال.

وخلال عام 2014 بأكمله قفز صافي ربح الشركة 11.23 بالمئة إلى 11.01 مليار ريال من 9.9 مليار في 2013 بفضل ارتفاع ايرادات الخدمات والإيرادات الأخرى.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريال واحد للسهم عن الربع الأخير من 2014.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)