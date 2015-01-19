صافي ربح مجموعة الطيار السعودية يرتفع 13.5% في الربع/4 مع زيادة المبيعات

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار السعودية للسفر والسياحة اليوم الإثنين أنها حققت زيادة 13.5 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي مع قفزة في المبيعات.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 236 مليون ريال (62.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 من ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من أرباح قدرها 208 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2013.

وقالت الطيار إن مبيعاتها الفصلية ارتفعت 37 في المئة على أساس سنوي.

وتوقع محللون لدى أصول وبخيت الاستثمارية أن تحقق مجموعة الطيار ربحا في الربع الأخير قدره 237.7 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.12 مليار ريال في عام 2014 ارتفاعا من أرباح قدرها 977 مليون ريال في 2013.