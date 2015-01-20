هبوط صافي ربح تصنيع السعودية 46.5% في الربع/4

الخبر (السعودية) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي تراجع 46.5 بالمئة بفعل انخفاض أسعار البتروكيماويات.

وقالت تصنيع في بيان إنها حققت 160.7 مليون ريـال سعودي (42.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 300.1 مليون ريـال في الفترة ذاتها قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)