هبوط صافي ربح تصنيع السعودية 46.5% في الربع/4
الخبر (السعودية) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي تراجع 46.5 بالمئة بفعل انخفاض أسعار البتروكيماويات.
وعزت الشركة الهبوط إلى انخفاض أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم وتراجع مبيعات حمض الأكريليك وأسعاره.
وتصنيع من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عن طريق وحدتها كريستل.
وقالت تصنيع في بيان إنها حققت 160.7 مليون ريـال سعودي (42.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 300.1 مليون ريـال في الفترة ذاتها قبل عام. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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