مقدمة 1-معادن السعودية تتحول لتحقيق ربح صاف في الربع/4 لكنه دون التوقعات

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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء إنها تحولت لتحقيق ربح صاف في الربع الأخير من العام الماضي مع زيادة مبيعات معظم منتجاتها لكن الأرباح جاءت دون توقعات المحللين.

وتعد معادن مثالا رئيسيا على المحاولات التي تبذلها السعودية لتنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على النفط والغاز. ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مشروع وعد الشمال في أقصى شمال المملكة نحو تسعة مليارات دولار ويتضمن المشروع منجما للفوسفات ومنشآت معالجة رئيسية ومصانع إنتاج ومنطقة سكنية.

وقالت معادن في إشعار للبورصة السعودية إن أرباحها الصافية عن الأشهر الثلاثة حتى 31 من ديسمبر كانون الأول بلغت 376 مليون ريـال (100 مليون دولار) مقارنة مع خسارة قدرها 29.2 مليون ريـال في الفترة نفسها من عام 2013.

وقالت الشركة في بيان منفصل إنها لن تدفع توزيعات أرباح لعام 2014 نظرا لأنها لا تزال في عملية تطوير وتمويل مشروعاتها الرئيسية. ولم تدفع معادن توزيعات أرباح للمساهمين منذ إدراجها في عام 2008.

وواجهت معادن صعوبات في الربع الأخير من عام 2013 بسبب انخفاض أسعار منتجاتها من البتروكيماويات وتراجع أسعار الذهب وهبوط مبيعات المعادن النفيسة لكنها تحولت إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي مع زيادة المبيعات وارتفاع أسعار منتجاتها ماعدا الذهب وهو ما طغى على زيادة النفقات.

ولم تدل معادن بمزيد من التفاصيل.

وتصدر الشركات السعودية بيانات مالية مقتضبة في أوائل فترة إعلان نتائج الأعمال قبل أن تنشر مزيدا من التفاصيل عن النتائج في وقت لاحق.

ورغم تحولها إلى الربحية جاءت أرباح معادن دون التقديرات حيث توقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز متوسط ربح قدره 490.2 مليون ريال.

وأطلقت معادن إصدار اسهم أفضلية بقيمة 5.6 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني لتمويل توسعات واشترى مستثمرون أفراد نحو 94 في المائة من هذه الأسهم.