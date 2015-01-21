صافي ربح دار الأركان ينخفض 26.3% في الربع‭/‬4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 26.3 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بفعل زيادة مصاريف التشغيل وأعباء التمويل لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 115.6 مليون ريال (30.8 مليون دولار) مقابل 156.8 مليون قبل عام.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 139.77 مليون ريال في المتوسط خلال الربع الرابع.

وخلال عام 2014 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة 15.7 بالمئة إلى 574.7 مليون ريال من 681.5 مليون في 2013.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "ارتفاع مصاريف التشغيل وأعباء التمويل والذي قوبل جزئيا بارتفاع في مبيعات العقارات وهامش الربح الإجمالي...وارتفاع إيرادات التأجير."

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز خلال مقابلة في اكتوبر تشرين الأول إن دار الأركان تستهدف تحقيق نمو بنسبة عشرة بالمئة خلال 2015 بدعم من تنويع مصادر الدخل وتوقعات باستمرار الفرص القوية بالسوق العقاري المحلي خلال السنوات المقبلة.