موبايلي السعودية تتكبد 2.3 مليار ريال خسائر في الربع‭/‬4

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إلى تسجيل خسائر في الربع الأخير من العام في خطوة صادمة أخرى بعدما كانت قد عدلت في نوفمبر تشرين الثاني النتائج المالية لثمانية عشر شهرا.

وسجلت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية خسائر بقيمة 2.28 مليار ريال (607.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع ارباح صافية قيمتها 1.69 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل موبايلي أرباحا صافية قيمتها 1.33 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الرابع.

وعزت الشركة الخسائر إلى "انخفاض الإيرادات وخاصة الإيرادات غير المتكررة من عقود الإيجار الرأسمالية للألياف البصرية وعقود بيع السعات في مراكز البيانات ومبيعات الأجهزة وزيادة المصاريف التشغيلية و الاستهلاكات ومصاريف التمويل."

وخلال عام 2014 بأكمله هبط صافي ربح الشركة 96.3 بالمئة إلى 220 مليون ريال من 5.9 مليار في 2013.

كانت موبايلي أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني تراجعا حادا في الأرباح وتعديل نتائجها مقلصة أرباح 2013 بمقدار 740 مليون ريـال (197.3 مليون دولار) وأرباح النصف الأول من 2014 بمقدار 688 مليون ريـال بسبب ما قالت إنها أخطاء محاسبية وكلفت لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال تلك الأخطاء.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها إنها بدأت تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت موبايلي قد خالفت قواعد البورصة بعد أن عدلت الشركة نتائج 18 شهرا وأعلنت انخفاض صافي ربح الربع الثالث من العام 71 بالمئة.

وفي الشهر ذاته قالت الشركة المملوكة بنسبة 27.5 بالمئة لاتصالات الإماراتية إن مجلس إدارتها قرر وقف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عمر الكاف عن العمل وتفويض نائبه سيركان أوكاندان بتسيير أعمال الشركة لحين الانتهاء من تحديد المسؤولية حيال أخطاء محاسبية أدت لخفض أرباح بقيمة 1.43 مليار ريال (381.3 مليار دولار).