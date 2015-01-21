زين السعودية تقلص خسائرها 33.8% في الربع‭/‬4 مخالفة التوقعات

الرياض 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 33.8 بالمئة في الربع الأخير من 2014 بدعم من خفض التكاليف وتحسن الإيرادات وجاءت الخسائر أقل من متوسسط متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 306 ملايين ريال (81.6 مليون دولار) مقابل 462 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 388.46 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال عام 2014 بأكمله انخفضت خسائر الشركة 23.1 بالمئة إلى 1.27 مليار ريال من 1.65 مليار في 2013.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن إجمالي الربح مع ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الإنترنت

واضافت أن تراجع الخسائر يعود أيضا إلى تخفيض المخصصات نتيجة كسب عدة قضايا قانونية وتعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات ما أدى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.