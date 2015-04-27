الحكير السعودية توصي بتوزيع ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/2
الرياض 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة السعودي من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنية في 31 مارس اذار 2015.
وتستحق التوزيعات للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة والذي سيحدد موعده لاحقا.
كانت الحكير سجلت نموا نسبته 5.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
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