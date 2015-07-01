مجلس بترورابغ السعودية يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن 2014
الرياض أول يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار) أرباحا نقدية عن عام 2014 بواقع 0.5 ريال للسهم.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية والمتوقع أن يعقد في 27 يوليو تموز.
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