تصحيح رسمي-مجلس بترورابغ السعودية يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف‭/‬1

(إعادة لخبر أرسل في أول يوليو تموز لتصحيح فترة التوزيعات إلى النصف‭/‬1 وليس 2014 بعد تعديل الشركة لها في بيان اليوم)

الرياض أول يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 438 مليون ريال (116.8 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من عام 2015 بواقع 0.5 ريال للسهم.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 27 يوليو تموز.