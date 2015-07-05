بنك الرياض السعودي يقرر توزيع 0.35 ريال للسهم ارباحا نقدية عن النصف/1

الرياض 5 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2014 بواقع 0.35 ريال للسهم.

وتقل تلك التوزيعات عن 0.38 ريال للسهم وزعها البنك عن الفترة المقابلة من 2014.

وأضاف البنك في بيان للبورصة إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول السادس من يوليو تموز وستوزع في 27 من الشهر ذاته.

كان البنك سجل نموا نسبته 8.6 بالمئة في صافي ربح الربع الأول بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)