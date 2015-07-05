مجلس إدارة الاتصالات السعودية يقر توزيع ريال للسهم ارباحا نقدية عن الربع/2

الرياض 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ملياري ريال (533.3 مليون دولار) أرباحا نقدية عن الربع الثاني من 2015 بواقع ريال للسهم الواحد.

وتزيد خذخ التوزيعات عن 0.75 ريال للسهم وزعتها الشركة عن الربع المقابل من 2014.

وأوضحت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الثالث من اغسطس آب المقبل.

ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج الربع الثاني.