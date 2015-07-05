مجلس إدارة سافكو السعودية يوصي بتوزيع 3 ريالات للسهم عن النصف/1

الرياض 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد إن مجلس إدارتها أقر توزيع ثلاثة ريالات (0.8 دولار) للسهم الواحد أرباحا نقدية عن النصف الاول من العام.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن مجلس الإدارة "قرر توزيع 1.25 مليار ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام لمساهمي الشركة بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد وبنسبة 30 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم."

وستستحق الأرباح للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول 12 يوليو تموز.

وتقارن هذه التوزيعات مع ستة ريالات للسهم عن الفترة المقابلة من 2014.

وسافكو -التي تنتج اليوريا والأمونيا- مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)