انخفاض طفيف لأرباح مصرف الراجحي السعودي في الربع/2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - ‭‭‭ ‬‬‬سجل مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في المملكة وأكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية انخفاضا طفيفا نسبته 0.41 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها المصرف انخفاضا في الأرباح الفصلية.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.941 مليار ريال (517.6 مليون دولار) مقابل 1.949 مليار قبل عام بانخفاض 0.41 بالمئة.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 5.34 بالمئة إلى 3.46 مليار ريال مقارنة مع 3.655 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض اجمالي دخل العمليات و ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات."

وفي بيان منفصل قال البنك إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 812.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول من العام بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة خمسة بالمئة من القيمة الإسمية.

وتستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 14 يوليو تموز. وتقل تلك الأرباح عن ريال للسهم وزعت في النصف المقابل من 2014.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)