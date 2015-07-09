أرباح البنك الأهلي التجاري السعودي تتراجع 2.6% في الربع‭/‬2 وتخالف التوقعات

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول تراجعا نسبته 2.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من ‭‭‭‭‭‭2015 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لتأتي النتائج اقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 2.363 مليار ريال (630.13 مليون دولار) مقابل 2.425 مليار قبل عام بانخفاض 2.56 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك ارباحا في المتوسط عند 2.470 مليار ريال في الربع الثاني.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفع إجمالي مصاريف العمليات."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 0.14 بالمئة إلى 4.968 مليار ريال من 4.961 مليار قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح في النصف الأول إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)