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مصحح-بنك سامبا السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/1

Tue Jul 7, 2015 1:28pm GMT
 
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(إعادة لتصحيح حصة السهم من التوزيعات في العنوان والفقرة الأولى)

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قالت المجموعة المالية سامبا ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2015 بواقع 0.45 ريال للسهم.

ويقل ذلك عن أرباح نقدية بقيمة 0.65 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف الأول من 2014.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم الخميس التاسع من يوليو تموز وستوزع في 27 من الشهر ذاته.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 