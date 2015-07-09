مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع 0.8 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري السعودي أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.6 مليار ريال (425.6 مليون دولار) عن النصف الأول من 2015 بواقع 0.8 ريال للسهم.

ولا يوجد مبلغ للمقارنة بالنصف الأول من 2014 لأن البنك لم يكن مدرجا بالبورصة حينها لكن هذه التوزيعات تزيد عن 0.65 ريال للسهم وزعها البنك عن النصف الثاني من 2014.

وستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 13 يوليو تموز وستوزع في الثلاثين من الشهر ذاته.

وأدرج البنك أسهمه في البورصة السعودية في 12 نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح عام أولي قيمته ستة مليارات دولار هو الأضخم على الإطلاق في العالم العربي وثاني أكبر طرح في العالم هذا العام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)