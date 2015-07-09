مجلس إدارة بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.4 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية إن مجلس إدارته قرر توزيع 600 مليون ريال (160 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الاول من 2015 بواقع 0.4 ريال للسهم.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 15 يوليو تموز.

وسجل البنك تراجعا نسبته 1.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام لكن النتائج تجاوزت متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)