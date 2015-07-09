مقدمة 1-صافي ربح بنك سامبا السعودي يرتفع 6.05% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

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الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية نموا نسبته 6.05 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.33 مليار ريال (354.7 مليون دولار) صعودا من ‭‭‭‭‭1.26‬‬‬‬‬ مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ 1.275 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 4.5 بالمئة إلى 2.61 مليار ريال مقارنة مع 2.49 مليار قبل عام.

وقال البنك إن نمو الأرباح يرجع إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وزاد إجمالي ربح العمليات 5.7 بالمئة في الربع الثاني إلى 1.9 مليار ريال وارتفع 5.5 بالمئة في النصف الأول إلى 3.9 مليار ريال.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف إلى 130.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول بزيادة 6.9 بالمئة عن 122.2 مليار قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات في ظل الإنفاق الحكومي السخي على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية في المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)