صافي ربح النقل البحري السعودية يقفز 162.6% في الربع/2

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 162 بالمئة في الربع الثاني من 2015 متجاوزا توقعات المحللين وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة الاستحواذ على فيلا العالمية التابعة لأرامكو وارتفاع أسعار نقل النفط الخام.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 342.48 مليون ريال (91.3 مليون دولار) مقابل 130.43 مليون قبل عام.

وتوقعت البلاد للاستثمار أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 350 مليون ريـال في الربع الثاني.

وعزت الشركة النمو إلى "زيادة أسطول ناقلات النفط العملاقة من 17 إلى 31 ناقلة وإضافة 5 ناقلات منتجات بترولية مكررة وناقلة نفط عملاقة تستخدم للتخزين العائم نتيجة إتمام صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية."

وأضافت أن من العوامل الأخرى التي عززت النمو "ارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2014."

وفي النصف الأول من العام زاد صافي ربح الشركة 127.6 بالمئة إلى 740.89 مليون ريال مقابل 325.57 مليون قبل عام.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن عبر ناقلات الخام العملاقة الي شركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وقالت الشركة في مايو أيار إنها وقعت عقود مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل منها 300 ألف طن بهدف تجديد الأسطول لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.