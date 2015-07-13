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صافي ربح الاسمنت السعودية ينخفض 11.8% في الربع/2

Mon Jul 13, 2015 1:17pm GMT
 
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الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة انخفاضا نسبته 11.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل انخفاض المبيعات وزيادة المصروفات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 254 مليون ريال (67.7 مليون دولار) مقابل 288 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قيمتها 261.37 مليون ريال في الربع الثاني.

وفي النصف الأول من العام تراجع صافي ربح الشركة 2.96 بالمئة إلى 557 مليون ريال من 574 مليونا في الفترة المقابلة من 2014.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية والنصف سنوية إلى "انخفاض المبيعات المحلية بالاضافة الى زيادة المصاريف الادارية والعمومية."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 