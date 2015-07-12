تراجع أرباح سافكو السعودية 6.7% في الربع/2

الرياض 12 يوليو تموز (رويترز) - انخفض صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 6.7 بالمئة في الربع الثاني من 2015 بفعل تراجع أسعار بيع المنتجات.

وقالت الشركة التي تنتج اليوريا والأمونيا في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 596 مليون ريال (266 مليون دولار) مقابل 639 مليون ريال قبل عام.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط قدرها 518.39 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض أسعار البيع لمنتجات الشركة."

وخلال النصف الأول تراجعت أرباح الشركة بنحو 20 بالمئة لتسجل 1.186 مليار ريال من 1.481 مليار ريال في النصف الأول من 2014.

وسافكو مملوكة بنسبة 43 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)