كيان السعودية تقلص خسائر الربع‭/‬2 بنحو 90%

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - قلصت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائرها في الربع الثاني من العام بفضل انخفاض انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم لتأتي الخسائر أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الخسائر في الربع الثاني بلغ 13.42 مليون ريال (3.6 مليون دولار) مقابل خسائر بقيمة 133.09 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط قيمتها 41.97 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى "انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم."

وخلال النصف الأول من العام قفز صافي الخسائر 391.32 بالمئة إلى 605.06 مليون ريال من 123.15 مليون قبل عام بفعل انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة توقف معظم مصانع الشركة لأعمال الصيانة الدورية وانخفاض متوسط اسعار البيع لمعظم المنتجات وزيادة النفقات المالية.

وأغلقت كيان في أول فبراير شباط مصنع الثانييفينات لتنفيذ أعمال الصيانة وقالت إن ذلك سيترتب عليه توقف مؤقت لمصنع البولي اثيلين عالي الكثافة ومصنع البولي اثيلين منخفض الكثافة وانخفاض الإنتاج بمصنع جلايكول الإثيلين ومصنع البولي بروبيلين والتي يتم تزويدها بالمواد اللازمة من مصنع الثانيفينات.

وقالت في مارس اذار إن ذلك التوقف سيترتب عليه أثر مالي قدره 310 ملايين ريال (83 مليون دولار) بالأسعار الحالية.

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.