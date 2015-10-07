مقدمة 2-صافي ربح بنك الرياض السعودي ينخفض 16.45% في الربع‭/‬3

(لإضافة تصريح رئيس مجلس إدارة البنك)

الرياض 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض رابع أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الاصول انخفاضا نسبته 16.45 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بفعل تراجع إجمالي دخل العمليات.

وهذا هو ثاني تراجع فصلي في أرباح البنك هذا العام بعدما كان قد سجل نزولا طفيفا نسبته 0.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل ارتفاع إجمالي المصروفات.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار) مقابل 1.076 مليار ريال قبل عام.

وبينما عزا البنك نزول الأرباح إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات قال رئيس مجلس إدارة البنك في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن انخفاض الأرباح يرجع إلى "الزيادة في اجمالي مصاريف العمليات الناتجة عن التوسع في أعمال البنك وكذلك ارتفاع في مخصصات القروض."

وبحسب البيان بلغ إجمالي دخل العمليات 1.863 مليار ريال في الربع الثالث مقابل 1.99 مليار قبل عام بانخفاض 6.38 بالمئة.

وسجلت البنوك العاملة في السعودية وعددها 24 مصرفا من بينها 12 مصرفا تجاريا مدرجا في البورصة نتائج أفضل من المتوقع بوجه عام منذ هبوط أسعار النفط بنحو 50 بالمئة في يونيو حزيران الماضي مدعومة بفتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن البنوك باتت تواجه تحديات متنامية في ظل استمرار هبوط أسعار النفط وضعف سوق الأسهم وتأخير المدفوعات في قطاع البناء وتباطؤ نمو الإقراض ما يجعل النظرة المستقبلية للعوامل الدافعة للنمو ضعيفة.