مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك سامبا السعودي 7.03% في الربع/3 متجاوزا التوقعات

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الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 7.03 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.37 مليار ريـال (463.02 مليون دولار) مقابل 1.28 مليار قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.249 مليار ريـال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

وبحسب البيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 7.57 بالمئة إلى 1.99 مليار ريال من 1.85 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام زاد صافي ربح البنك 5.4 بالمئة إلى 3.98 مليار ريال من 3.78 مليار قبل عام.

وسجل البنك زيادة 5.8 بالمئة في محفظة القروض التي بلغت قيمتها بنهاية سبتمبر 127.15 مليار ريال مقارنة مع 120.18 مليار قبل عام.